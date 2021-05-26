Bingür Sönmez'in tehdidi gerçekleşiyor mu? Avrupa ülkelerinde "aşı pasaportu" dönemi başlıyor

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Dijital COVID Sertifikası'na ilişkin yasal düzenlemeleri görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, AB vatandaşlarına yönelik aşı sertifikası düzenlemesini 52 "evet", 13 "hayır" ve 3 "çekimser" oyla, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik aşı sertifikası düzenlemesini ise 53 "evet", 10 "hayır" ve 5 "çekimser" oyla kabul etti.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Düzenlemeye göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikası ücretsiz olacak. Sertifika, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Hangi aşının kabul edileceğine ülkeler karar verecek

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

Sertifika ile karantina kalkacak

AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Karar AP Genel Kurulu'nda da oylanacak

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek. Söz konusu aşı sertifikası düzenlemesinin 7-10 Haziran'da yapılacak AP Genel Kurul oturumunda onaylanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Küresel Sağlık Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda aşı sertifikası düzenlemesine tepki göstererek, "DSÖ'ye üye herhangi bir ülkenin bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur. Aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni tür ayrımcılığa yol açılmamalı" demişti.

Bingür Sönmez'in tehdidi gerçek mi oluyor?

Kapadokya Üniversitesi'nin youtube kanalında yayınlanan Alev Alatlı ile Murakebe Günleri programına katılan Kalp ve damar cerrahı Prof. Bingür Sönmez, vatandaşları aşağılayarak son provokasyonuna imza atmıştı.

Vatandaşlara hakaret eden ifadelerde bulunan Sönmez, şu ifadelerle tehditlerde bulundu:

''Bir kanser hastasının 'ben kemoterapi görmek istemiyorum' demesi, bireysel kararıdır. Bu karara saygı duyarım. Çantasını alır köyüne döner. Ama 'ben aşı olmak istemiyorum' deme hakkı yoktur kimsenin. Herkes aşı olmak zorunda. Değil İstanbul, değil Türkiye bütün dünya yüzde 70-80 aşı olmazsa önümüzdeki 4-5 yıl korona pandemisiyle beraberiz. 'Aşı olayım mı?' diye soruyorlar. Bu sene de aşı olacağız. Seneye de... Önümüzdeki 10 yıl, her yıl aşı olacağız. Grip aşısı gibi her yıl korona aşısı olacağız. Olmayanlar ne olacak? Olmayanlar, hani köpeklere 'aşısı var mı?' diye soruyorlar. 'Artık insanlara aşınız var mı?' diye soracaklar. Uçağa binemeyeceklar, toplu taşımaya binemeyecekler, pasaport alamayacaklar. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek.'

Büyük tepki çekmişti

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, bu sözlerin ardından büyük tepki göstermişti. Twitter'da "#bingursonmeztutuklansin" etiketi açan vatandaşlar, 50 bini aşkın tweet atarak Sönmez'e tepki göstermiş ve savcılık göreve davet edilmişti. Tepki etiketi, Türkiye gündeminde 1. sıraya oturmuştu.

Ancak 1 ay kadar süre geçmesine rağmen savcılıktan herhangi bir işlem başlatılmadı.

"Vatan haini" provokasyonu yanına kâr kalmıştı!

Profesörlük unvanını kullanarak televizyon televizyon gezen ve basitlikten başka bir davranış sergilemeyen Bingür Sönmez'in provokasyonlarına karşı harekete geçilmemesi vatandaşlar tarafından, "Aleni olarak halkı kışkırtan Bingür Sönmez'in dokunulmazlığı mı var?", "Bingür Sönmez kimler tarafından korunuyor?", "Bingür Sönmez'i koruyanlar için de savcılık harekete geçecek mi?" tepkilerine yol açmıştı.

"'Ben aşı yaptırmam' diyenler vatan haini"

Aşı yaptıracak ve yaptırmayacaklar arasında kışkırtan açıklamalarda bulunan Bingür Sönmez, kuralları kendilerinin koyacağını ima ederek ahkam kesmiş ve şu ifadelerde bulunmuştu:

"Ben aşı yaptırmam diyenler vatan haini! Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi dairelere giremeyecekler. Okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkmanın kuralları var, aşıda da kurallar koyacağız. Resmi daireler giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka bir çare yok."