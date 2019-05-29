0553 313 94 23

Bingöl’ün balına değer katacak proje "Ana arı ve sütü üretimi"

Türkiye’nin en kaliteli ballarının üretildiği Bingöl’de, Bingöl Üniversitesi’nin hazırladığı proje kapsamında kovan başı 7 olan kilogram bal miktarının bu yıl 11 kilograma yükseleceği belirtildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
Bingöl’ün balına değer katacak proje "Ana arı ve sütü üretimi"

Türkiye’nin en kaliteli ballarının üretildiği Bingöl’de, Bingöl Üniversitesi’nin hazırladığı proje kapsamında kovan başı 7 olan kilogram bal miktarının bu yıl 11 kilograma yükseleceği belirtildi. Proje kapsamında ayrıca hem ana arı ve arı sütü üretimi yapılmasının planlandığı aktarıldı.


Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, bölgede önemli bir geçim kaynağı olan arıcılık ve bal üretiminde önemli bir proje hazırladı. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) tarafından hazırlanan ‘Ana arı ve arı sütü üretimi’ projesiyle, alanında uzmanlar çalışmalara başladı. Hem ana arı ve arı sütü üretimi yapacak hem de arıcılara çeşitli eğitimler vererek bir kovandan elde edilen bal miktarının artırılması hedeflenen proje kapsamında, 72 adet arı kovanında çalışma yapılıyor. Başlayan proje kapsamında önceki yıl kovan başına 7 kilogram olan bal miktarı, geçen yıl 9’a yükseldi. Bu yıl yapılan çalışmalar ile bu rakamın 11 kilograma yükselmesinin hedeflendiği bildirildi.



Ana arı ve sütü üretimi planlanıyor


Pilot üniversite seçilmelerinin ardından başlayan projelerin hayata geçtiğine değinenBingöl Üniversitesi Rektör Prof.Dr. İbrahim Çapak, “Proje kapmasında alınan 72 adetarı kovanı var. Bu kovanlarda eğitim amaçlı dahil birçok şey yapılıyor. Ana arı üretimiyle ilgili daha önce bakanlık destekli sertifika programı yapılmıştı ve ikincisi de yakın zamanda yapıldı. Üreticilerimize ana arı üretimi konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Bu kovanlar sadece ana arı üretimi için kullanılmıyor aynı zamanda arıcılarımızın kova bazında ne kadar bal elde edeceklerine dair eğitimler veriliyor ve arıcılarımız bilinçlendiriliyor. Bu vesile ile arı sütü elde etme imkanı var. Kovanlardan polen ve propolis aynı şekilde elde ediliyor. Var olan bu kovanlardan hareketle bakanlık destekli ana arı üretimi, arıcıların bilinçlendirilmesi, kovan başına bal kilogramının arttırılması ve bölgemizde elde edilemeyen arı sütünün elde edilmesini amaçlıyoruz. Polen genellikle elde edilir ama propolis elde etme sayısı çok azdır ve o noktada da bilinçlendirme yapılıyor” ifadelerini kullandı.



“Arıyla tedavi boyutuna da gidilecek”


Arı kompleksi alanı projelerinin olduğuna da vurgu yapan Rektör Çapak, "Bu işlerde burada kalmayacak. Yakın zamanda arı kompleksi ile ilgili projemiz devam ediyor, inşallah faaliyete geçireceğiz. Arı kompleksi faaliyete geçtiği zaman aynı şekilde arı ürünleriyle ilgili her türlü faaliyet olmakta birlikte orada bir müzede olacak. Arıyla tedavi boyutuna da gidilecek. Dolayısıyla üniversitemizde bölgeye, bölgesel kalkınma anlamında yapılabilecek her türlü destek verilecek” şeklinde konuştu.



“Bu yıl kovan başına elde edilen bal 7 kilodan, 11’e çıkacak ”


Proje kapsamında ilk olarak bir kovandan 7 kilogram bal elde ettiklerini ve bu sayının bu yıl 11 kilograma çıkacağını tahmin ettiklerinin altını çizen Çapak, “Bölgesel kalkınma anlamında arı, arı ürünleri faaliyetlerine başlayınca ilk yıl bir kovandan elde edilen balın oranı ortalama 7 kilogramdı. Geçen yıl 9’a çıktı, bu yıl 11’e çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye ortalaması 14,5 kilogram, dünya ortalaması da 20 kilogram. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye ortalamasını yakalayacağız ve bunun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bölgemizde ekonomik bir getiri olmuş olacak. 2 binin üzerinde kayıtlı arıcımız var. Arıcılarımızın geçimini sağlamaları ve kaliteli bal elde edip, ülkemize sunmaları açısından güzel bir hizmet olacak. Faaliyetler bu anlamda güzel devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bingöl Üniversitesi’nin yürüttüğü projeleri çok daha ileride görmüş olacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kültürel bağımlılığınız varsa tam bağımsız değilsiniz"
    1. "Kültürel bağımlılığınız varsa tam..
    2. Yaşam Sokağında çocuklar illüzyon..
    3. Eski Bakan Çelik ve TÜRK-İŞ Genel..
    4. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş..
    5. Bankalarda çalışan güvenlik..
    6. Okullar Arası Ayak Tenisi Turnuvası..
    7. Vali Şentürk’ten Bayırköy’e ziyaret
    8. İzmit Belediyesi’nden dolandırıcı..
    9. Haliliye kırsalında hummalı yol..
    10. 7 ilçede büyük operasyon! Tam 42 bin..
    11. Haliliye’de taksit ödemeleri son gün..
    12. Muğla’da "Tasvir-i Temaşa" adlı oyun..
    13. İdlib'de zulüm devam ediyor! Sahurdan..
    14. Okullarda gıda güvenilirliği, gıda..
    15. Başkan Bıyık, ‘Daha mutlu bir Darıca..
    16. Roman vatandaşlar iftarda buluştu
    17. Söke Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü..
    18. KMÜ ailesi iftarda buluştu
    19. Meyve ve sebze tüketmeyen çocuklar..
    20. Demir parmaklıklara sıkışan inek..
    21. Kamyonetten yüklediği briketin üzerine..
    22. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü..
    23. "En itibarlı" marka Turkcell
    24. Avantaj dolu seçenekler güvenle tercih..
    25. MS hastası öğrencinin büyük başarısı
    26. Genç tasarımcılar deri, tekstil ve..
    27. Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat
    28. Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı..
    29. MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Tarih..
    30. Piknik tüpü bomba gibi patladı
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!