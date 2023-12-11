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Gündem Bingöllü esnaftan küresel Gazze grevine destek!
Gündem

Bingöllü esnaftan küresel Gazze grevine destek!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 16:08:00 - 2023-12-11 16:10:51
Bingöllü esnaftan küresel Gazze grevine destek!

Bingöl’deki birçok esnaf, küresel Gazze grevine destek vererek iş yerlerine bugün kilit vurdu.

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak için tüm dünyada ilan edilen genel greve destek veren esnaf, iş yerlerini bir günlük kapalı tutarak ticaretlerini durdurma kararı aldı.

İlan edilen greve duyarsız kalmamak ve farkındalık oluşturmak için Bingöl’ün Genç ilçesinde esnaf camlara astığı 'İş yerimiz, Mescid-i Aksa ve Gazze’de yapılan zulümden dolayı kapalıdır' yazısı ile kapalı olduklarını duyurdu.

Dükkanın camına kapalı olduklarını yazan iş yeri sahibi İdris Ağırbaş, “Filistin olayları için bir tepkimiz olsun istedik. Yaşanan zulümler var ve bu yaşanan zulümlere karşı iş yerimizi kapattık. Ve bu hassasiyeti tüm arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bekliyoruz. Bir zulüm var ve buna artık dur demek zorundayız” ifadelerini kullandı.


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