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Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:51:30 -
Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören düzenlendi.

Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan Pullu için Ulucami'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Pullu'nun öz geçmişi okundu.

Törende şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum aileye başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla Kaynartepe köyüne götürüldü.


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