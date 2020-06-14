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Aktüel

Bingöl’deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı

Bingöl’de meydana gelen 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:05:01 -
Bingöl’deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı

Bingöl’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden ilk gelen bilgilere göre iki köyde bazı evler çöktü, 9 kişi yaralandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ilçesine komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde 10 ev çöktü. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde ise karakoldaki iki gözetleme kulesi çöktü. 2’si güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı, 1 güvenlik görevlisinin ise göçük altında kaldığı kurtarma çalışması yapıldığı öğrenildi.



Vali Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar merkezli çok kuvvetli hissedilen bir deprem meydana geldi. İki köyümüzde 10 ev çöktü, 7 vatandaşımız yaralı kurtuldu. Kaynarpınar köyünde ise karakola ait iki gözetleme kulemiz çöktü göçük altında kalan 3 güvenlik görevlimizden 2’si kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor" dedi.

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