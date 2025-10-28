Bingöl’de yiyecek arayan kızıl tilki objektife takıldı
Kış mevsimi öncesi yiyecek bulmakta zorlanan kızıl tilki, Bingöl’de bir doğa fotoğrafçısının objektifine yansıdı.
Kış yaklaşırken doğada yiyecek bulmak zorlaşınca yaban hayvanları yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşmaya başladı. Bu çerçevede Bingöl merkeze bağlı Garip köyü yakınlarına gelen kızıl tilki doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Serhat Bürke'nin objektifine yansıdı. Köy çevresinde yiyecek arayan tilkiyi fark eden doğa fotoğrafçısı Serhat Bürke, o anları kamerayla kaydetti. Tilkinin kısa süre içerisinde ormanlık alana girerek gözden kayboldu.