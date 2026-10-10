Bingöl’de uyuşturucu operasyonu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bingöl’de narkotik ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 3 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi.
Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Gündem
Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine büyük darbe! 3 zehir taciri 2 ton 200 kilo esrar ile yakalandı!