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Aktüel Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi
Aktüel

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:28:42 -
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında ortaya çıkarılan PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak olduğu bilgisi üzerine dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 3 sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınaklardaki aramalarda 18 tüp, 20 metre akım taşıyıcı el yapımı patlayıcı kablosu, soba ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.

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