0553 313 94 23
impression

Bingöl'de PKK operasyonu! 1 terörist öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:24
Bingöl'de PKK operasyonu! 1 terörist öldürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeniyazı kırsalında güvenlik güçleri teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA muhabirine bilgi veren Vali Ali Mantı, güvenlik korucularının 2 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas yaşadığını ve çatışmada 1’inin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonun devam ettiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:24
  1. PKK operasyon
  2. Bingöl

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay Demirci' talimatı!
    1. Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay..
    2. Antarktika'da dev buzul parçası koptu
    3. Yasa dışı dinleme yapan FETÖ'cü eski..
    4. Bülent Akarcalı: Suud yapısı ortadan..
    5. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    6. Savunma Sanayii Başkanlığından kritik..
    7. Peygambere hakaret ülkeyi ayağa..
    8. Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tüm..
    9. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda..
    10. Kastamonu’da inşaat işçisi elektrik..
    11. Pakistan Başbakanı Han protestocuları..
    12. Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in..
    13. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
    14. Persie'den Fenerbahçelileri..
    15. Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ncı..
    16. Kundakçının kimliği şoke etti!
    17. Bingöl'de PKK operasyonu! 1 terörist..
    18. Rafael Nadal çekildi, yeni 1 numara..
    19. Diyarbakır'da esnaflar çatıştı: 4 kişi..
    20. Ceylanpınar’da ev yangını korkuttu
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur