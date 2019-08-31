Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Bingöl’deotomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:26
Bingöl’deotomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova-Erzurum Karayolu Kantarkaya Köyü mevkisinde meydana geldi. G.Ş.A. idaresindeki 06 BCM 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı.
Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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