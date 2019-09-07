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Bingöl’de öğrenciler ikinci el eşyacıları hareketlendirmeye başladı

Bingöl’de ikinci el ev eşyası satan esnaf, üniversiteye kaydını yaptırıp yurt yerine evde kalmayı tercih eden öğrencilerin gelmeye başlamasıyla hareketlendi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:15
Bingöl’de öğrenciler ikinci el eşyacıları hareketlendirmeye başladı

Bingöl’de ikinci el ev eşyası satan esnaf, üniversiteye kaydını yaptırıp yurt yerine evde kalmayı tercih eden öğrencilerin gelmeye başlamasıyla hareketlendi.


Yeni Akademik yılda öğrenci sayısı 18 bini aşan Bingöl Üniversitesi’ne bu yıl yaklaşık 4 bin kişi yeni kayıt yaptırdı. Öğrencilerin yeni yeni gelmeye başlamasıyla spot ve ikinci el satışı yapan esnafta hareketlenme başladı. Depolardaki ev eşyalarını çıkartan esnaf, ev kuracak öğrencilere koltuk takımından, beyaz eşya takımına kadar uygun rakamda satış yaparak ev kurmalarına aracılık ediyor. Esnaf, bir öğrenci evinin 3 ile 6 bin TL arasında kurulabileceğini aktardı.


5 yıldır ikinci ev eşyası alım satım işi yapan Muammer Sontepe, her yıl yeni gelen öğrencilerin ev tutarak ikinci el temiz eşya aldıklarını ve bütçelerine uygun olanları tercih ettiklerini söyledi.


Sontepe, “Birkaç güne üniversite açılacak. Özellikle yurtlara başvuru yapan ve başvurusu kabul olmayan üniversite öğrencileri, ev tutuyor ve ikinci el ev eşyası alıyor. Eşyalarımız tamamen öğrencilere yönelik ve fiyatlarımız onların bütçesine göre uygun. Öğrencilere her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.


Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü kazanan öğrencilerden Şanlıurfalı Abdullah Şakacı ise “Arkadaşımla birlikte yurt başvurusunda bulunduk ama bize çıkmadı. Bizde ev tutmaya karar verdik. Evi sıfır döşemeyeceğimiz için burada ikinci el eşya almaya geldik. Koltuğundan buzdolabına kadar ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:15
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