Bingöl'de korkutan deprem
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD, saat , 23:12'de Bingöl merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.91 kilometre olarak açıklandı.
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Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD, saat , 23:12'de Bingöl merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.91 kilometre olarak açıklandı.
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