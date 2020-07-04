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Gündem

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:24:00 -
Bingöl'de korkutan deprem

AFAD, saat , 23:12'de Bingöl merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.91 kilometre olarak açıklandı.

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