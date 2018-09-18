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Bingöl'de ilk kez kivi yetiştirdi

Bingöllü çiftçi Muhittin Polat'ın evinin bahçesine diktiği kivi fidanları ilk meyvesini verdi. Polat, "Çevremdekiler 'burada olmaz' dediler, kivinin nemli yerlerde yetiştiğini söylediler. Ben denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım, 6 yıl sonra meyve verdi" dedi.

18 Eylül 2018 Salı 16:27
Bingöl'de ilk kez kivi yetiştirdi

Uzun yıllar kent dışında inşaat sektöründe çalıştıktan sonra köyüne dönen 2 çocuk babası Muhittin Polat, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güveçli köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi.

Bingöl'de ilk kez kivi yetiştirildi Bir süre yaptığı araştırmaların ardından köylülerin, 'yetişmez' demesine rağmen bahçesine kivi fidanı dikti. Polat, Rize'den getirdiği kivi fidanlarını bahçesine dikti, özel damla sulama sistemi ile de sürekli nemli tuttu. Kivi fidanları 6 yıl sonra ilk kez meyve verirken, köylüler bu duruma şaşırdı.

Çocukluğundan beri tarım işlerine meraklı olduğunu anlatan Polat, "Bahçemde hemen hemen her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Kiviyi araştırdım, Bingöl'de denemek istedim. Çevremdekiler 'burada olmaz' dediler, yetişebileceğine inanmadılar. Kivinin havasının nemli olan yerlerde yetiştiğini, burada mümkün olmayacağını söylediler. Ben de denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım, sabrettim ve başardım" dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:27
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  4. İlk kez kivi yetiştirildi
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  6. kivi ağacı

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