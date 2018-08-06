THY - Trabzon
0553 313 94 23

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:10
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezindeki Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Elazığ yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DD 3569 plakalı hafif ticari araç, karşıdan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BEZ 466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Rojhat Kabal ile otomobildeki Mücahide Saylan ve Ümit Saylan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:10
  1. Elazığ
  2. Bingöl
  3. bibgöl
  4. hafif ticari araç
  5. kaza
  6. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    1. ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler,..
    2. 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
    3. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1..
    4. İran Merkez Bankası Başkanı: Türk..
    5. Erzincan'da trafik kazası: 6 kişi..
    6. Amerika'da bir evde aç ve susuz kalmış..
    7. Emekliler dikkat! Hesaba yatacak
    8. Savunmada da çağ atladık
    9. Kayyım atanan Tunceli'de klimalı durak..
    10. Edirne'de rüşvet operasyonu: 7 kişi..
    11. Bingöl'de hafif ticari araç ile..
    12. İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu..
    13. Kahvaltıda 2 tane çiğ biber yerseniz..
    14. AK Parti 1.2 milyon kişilik dev bir..
    15. Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler..
    16. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak..
    17. İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    18. Bursa'da kuşlar gelmesin diye balkon..
    19. Bingöl'de 3 terörist öldürüldü!
    20. Eskişehir'de araç takla attı: 2 kişi..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu