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Yerel Bingöl'de feci kaza: 13 yaşındaki çocuk metrelerce hava uçtu
Yerel

Bingöl'de feci kaza: 13 yaşındaki çocuk metrelerce hava uçtu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 09:05:00 - 2024-07-21 09:13:22

Bingöl’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl’de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Muş Karayolu hastane kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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