Bingöl'de engelli yolcuyu almayan sürücüye para cezası kesildi
Engelli yolcuyu araca almayan özel halk otobüsü sürücüsüne 2 bin lira para cezası kesti.05 Ağustos 2018 Pazar 18:37
Bingöl, Karşıyaka Mahallesi Yavuz Selim Caddesindeki durakta bir otobüsün engelli bir yolcuyu aracına almadığını gören vatandaşlar, durumu belediyeye iletti.
İhbar üzerine harekete geçen Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu otobüsün engelli yolcuyu almadığını tespit etti.
Bunun üzerine araç sürücüsüne "emre aykırı davranmak" suçundan 2 bin lira idari para cezası uygulandı.
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