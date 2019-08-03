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Bingöl’de en tatlı hasat

Balı ile nam salanBingöl’de yaylada konaklayan arıcıların, 140 bin kovanda hasadı başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
Bingöl’de en tatlı hasat

Balı ile nam salanBingöl’de yaylada konaklayan arıcıların, 140 bin kovanda hasadı başladı.


Türkiye genelinde balının kalitesi ile isim yapan Bingöl’de, 900 arıcının 140 bin kovanda yoğun mesaisi başladı.Genç ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Çotele yaylası başta olmak üzere, bir çok yayla ve uygun arazilerde başlayan bal hasadıyoğun olarak Ağustos ayında yapılıyor. Üreticiler, son günlerde artan hava sıcaklığı nedeniyle sabah erken saatlerde kovanları açarak sağım yapıyor.Kovanlardan topladıkları petekleri, çadırlara getiren arıcılar, buradamakine ile sağımını gerçekleştirip, satışa hazır hale getiriyor.


Bingöl balının 2019 yılı hasat mevsimi başladığını belirten Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, "15 Temmuz’dan önce 900 üyemizle 140 bin arı kovanımızla yaylarımıza yerleşmiştik. 1 Ağustos itibariyle kent genelindeki sağımlarımız başladı. Genç ilçesine bağlı Çotele yaylasında sağım işlemini gerçekleştirdik. İlkbahar zayıf geçti ama şuan hasatlarımız iyi görünüyor. Bingöl balının coğrafi işaret alması için bu yıl başvurduk. Bilimsel olarak artık piyasaya süreceğiz"dedi.



"Son derece kaliteli ve şifa özelliği taşımaktadır”


Bingöl balı üzerine çalışmalar yapan Bingöl Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Yüksel ise, “Bingöl, bal açısından zengin ve kaliteli bir il. 2 yıldır üniversite olarak bölgedeki arıcılarımıza destek veriyoruz ve bulunduğumuz alanda tamamen doğal, organik Bingöl balını hasat ediyoruz. Buradaki arıcılarımız genellikle yüksek yayla balı dediğimiz Türkiye’nin ve Bingöl’ün en kaliteli balını elde etmektedirler. Burası bir pilot havza. Etrafında herhangi bir yerleşim yeri yok, kimyasal madde müdahalesi yok, dolayısıyla izole edilmişti. Bu bölgeden elde edilen ballar, son derece kaliteli ve şifa özelliği de taşımaktadır”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
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