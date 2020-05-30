  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’de dezenfekte çalışmaları

Bingöl Belediyesi tarafından kentte başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:13:11 -
Bingöl’de dezenfekte çalışmaları

Bingöl Belediyesi tarafından kentte başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele sürüyor. Kent merkezindeki tedbirler almaya devam eden belediye ekipleri, kamu, kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, “Dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksi, ilçe ve köy minibüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu süreçte tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, rehavete kapılmaması büyük önem taşımaktadır”denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı