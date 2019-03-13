Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur kaldı Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolda birkaç farklı noktayaçığ düştü, çok sayıdaaraç mahsur kaldı.

Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolda birkaç farklı noktayaçığ düştü, çok sayıdaaraç mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.



Alınan bilgiye göre, Yedisu ile Karlıova ilçesini birbirine bağlayan yolda Kaynarpınar köyü yakınlarında 3 farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle çok sayıda araçbir süre mahsur kaldı. Yolda kalanların haber vermesi ile bölgeye iş makineleri sevk edildi. 2 saatlik çalışma sonucu kar temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Bölgede daha öncede 10 ayrı noktaya çığ düşmüştü.

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