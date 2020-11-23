  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl'de baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu
Aktüel

Bingöl'de baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:39:09 -
Bingöl'de baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Dün Yeşilyurt Mahallesi eski kara yolu bakım istasyonu mevkisindeki Yedisu Baraj Gölü'ne düşen otomobili kullanan Zülfü Dolu için yürütülen arama çalışmalarına devam edildi.

Jandarma, AFAD, AKUT ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince bulunan Dolu'nun cesedi sudan çıkarılarak otopsi için Kiğı Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kiğı ilçesinde Zülfü Dolu'nun kullandığı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi eski kara yolu bakım istasyonu mevkisinde Yedisu Baraj Gölü'ne düşmüştü. Dolu, otomobille suda kaybolmuş, araçtaki Turan Kayar yüzerek kıyıya çıkmayı başarmıştı.

Güvenlik güçleri, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince Dolu'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına akşam saatlerinde olumsuz hava şartları yüzünden ara verilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay