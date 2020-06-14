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Aktüel

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Erzurum Valisi Memiş: - "Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz" - "Birkaç köyde 'ev çöktü' diye ihbar geldi ama bunlar içinde yaşam olmayan metruk evler. Oralara da arkadaşlarımız bakıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:28:28 -
Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz." dedi.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün ekipleri Karlıova sınırına yönlendirdiklerini söyledi.

Köy muhtarlarıyla sık sık telefon görüşmesi halinde olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Birkaç köyde 'ev çöktü' diye ihbar geldi ama bunlar içinde yaşam olmayan metruk evler. Oralara da arkadaşlarımız bakıyor. Bütün arkadaşlarımız jandarma, AFAD, 112 ekiplerimiz müdahale ediyor. İhtiyaç halinde ben de Çat ilçesine geçeceğim. Gerekirse Karlıova'ya da takviye yapacağız. Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz."

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