Bingöl’de 36 dilenci yakalanıp il dışına çıkarıldı Bingöl’de zabıta ekiplerininyaptığı çalışmada çocuklarını da kullanan 36 dilenci yakalanıp, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Bingöl’de zabıta ekiplerininyaptığı çalışmada çocuklarını da kullanan 36 dilenci yakalanıp, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar edip, çocuklarını da kullanarak dilencilik yapan kişilere yönelik üst üste iki gün operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 36 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153’er lira idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen dilenciler daha sonra ekipler tarafından il dışına çıkarıldı.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Ellerinde sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayeleriyle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelidir” denildi.

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