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Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bingöl’de de kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:23
Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bingöl’de de kutlandı. Törenler sırasında kentte sağanak yağmur etkili oldu.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle Bingöl’de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Taner Bolat, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49.Komando Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli,gazive şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.


Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunmasının ardından sağanak yağış altında Atatürk Anıtına Valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu.


Çelenk sunma töreninde konuşan Binbaşı Hasan Özgürbüz, “30 Ağustos zaferi, vatanı korumak maksadıyla Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük Türk milletinin her türlü olumsuz şartlar karşısında ordu, millet kaynaşması içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık yolunda sarsılmaz azmini, kararlılığını, vatanseverliğini ve kahramanlığını ortaya koyarak kazandığı büyük bir zaferdir”dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:23
  1. doğa

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