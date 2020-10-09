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Aktüel Bingöl'de 213 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Bingöl'de 213 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:16:54 -
Bingöl'de 213 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 213 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticareti ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı Hint keneviri ekimi gerçekleştirildiği, hasat edilecek kenevirin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Genç ilçesi kırsalında 6 farklı noktaya dün düzenlenen operasyonda, çuval ve poşet içerisinde araziye gizlenmiş 213 kilogram esrar, av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor.

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