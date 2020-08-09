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Aktüel

Bingöl'de 176 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:41:35 -
Bingöl'de 176 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imali ve ticareti ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine önceki gün ekiplerce Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 tarlada kurumaya bırakılan 176 kilogram kubar esrar bulundu.



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