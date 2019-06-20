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Bingöl’de 106 bin çilek fidesi yüzde 70 hibe ile dağıtıldı

Bingöl’deçiftçilere 106 bin adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
Bingöl’de 106 bin çilek fidesi yüzde 70 hibe ile dağıtıldı

Bingöl’deçiftçilere 106 bin adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan "Kapama Çilek Bahçesi Projesi" kapsamında çiftçilere çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Çiftçilere 106 bin adet çilek fidesi dağıtıldığını aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır, “2019 yılında kapama çilek bahçesi projesi kapsamında çiftçilerimize 2 bin 60kilogram malç (örtü naylonu) damlama sulama sistemleri ve 106 bin adet çilek fidesininyüzde 70 hibe ile çiftçilere dağıtıldı. 20 dekar alanda 13 adet kapama çilek bahçesi kuruldu. Verimli üretim, ancak bilinçli çiftçilikle yapılır” dedi.


Dağıtım programına İl Müdürü Bahadır’ın yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifi Bingöl Temsilcisi Suphi Çetkin, Şube Müdürleri ve teknik personeller de katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
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