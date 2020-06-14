Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.