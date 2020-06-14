Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.