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Aktüel

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:31:40 -
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk’ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.

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