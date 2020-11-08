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Aktüel Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır
Aktüel

Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:11:09 -
Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 12.22'de merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.


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