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Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığı

Bingöl Kent merkezinde bulunan Yenişehir Mahallesi'ne sabah erken saatlerde bir tilki indi.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:58
Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığı

Bingöl kent merkezine bugün sabah saatlerinde bir tilki indi. Tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı.

Yenişehir Mahallesi'ne sabah erken saatlerde bir tilki indi. Aç kaldığı için şehre indiği değerlendirilen tilkiye görenler şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, tilkiyi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre gezen tilki, ardından gözden kayboldu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:58
  1. Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığı
  2. Tilki
  3. Tilki şehire indi
  4. Bingöl Kent Merkezi

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