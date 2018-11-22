Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığı
Bingöl Kent merkezinde bulunan Yenişehir Mahallesi'ne sabah erken saatlerde bir tilki indi.22 Kasım 2018 Perşembe 15:58
Bingöl kent merkezine bugün sabah saatlerinde bir tilki indi. Tilkiyi görenler şaşkınlık yaşadı.
Yenişehir Mahallesi'ne sabah erken saatlerde bir tilki indi. Aç kaldığı için şehre indiği değerlendirilen tilkiye görenler şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, tilkiyi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre gezen tilki, ardından gözden kayboldu.
YORUM YAZ