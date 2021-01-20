Bingöl fay hattı nereden geçiyor? Bingöl aktif deprem fay hattı

Depremler Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan her daim irili ufaklı depremler görülmektedir. 2003 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, bu depremde 180'e yakın insanımız vefat etmişti. Bingöl'ü tehdit eden çok sayıda fay bilinmekte. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fayı gibi, Bingöl-Karakoçan fayı ve maalesef güneyimizde bulunan Genç fayı da Bingöl Ovasını tehdit ediyor.

Bingöl fay hattı nereden geçiyor?

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde başlayan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı mevcuttur. Bingöl’ün, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği bir alanda bulunduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, “Bu Akif faylara bağlı olarak Bingöl, ülkemizde deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biri. Çünkü kuzeyden, kuzey Anadolu fayı geçiyor. Ayrıca il merkezinden Karlıova’ya kadar devam eden doğu Anadolu fayı geçiyor. 2 fay hattı ve de Varto fayını da eklersek 3 fay hattı Bingöl ilinde kesişiyor. Bu faylara paralel olarak gelişmiş 2’inci faylarda var.” diye konuştu.

Fay hattı sorgulama yapmak için tıklayın