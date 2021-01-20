  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bingöl fay hattı nereden geçiyor? Bingöl aktif deprem fay hattı
Gündem

Bingöl fay hattı nereden geçiyor? Bingöl aktif deprem fay hattı

Bingöl deprem fay hattı merak ediliyor. Türkiye’de bulunan fay hatlarından biri olan Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF), Karlıova'dan İskenderun'a kadar uzanıyor. Bundan dolayı da Bingöl için deprem kaçınılmaz oluyor. Peki Bingöl deprem fay hattı nerelerden geçiyor? Bingöl'ün deprem açısından riskli bölgeleri hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:01:00 - 2021-01-20 13:01:53
Bingöl fay hattı nereden geçiyor? Bingöl aktif deprem fay hattı

Depremler Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan her daim irili ufaklı depremler görülmektedir. 2003 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, bu depremde 180'e yakın insanımız vefat etmişti. Bingöl'ü tehdit eden çok sayıda fay bilinmekte. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fayı gibi, Bingöl-Karakoçan fayı ve maalesef güneyimizde bulunan Genç fayı da Bingöl Ovasını tehdit ediyor.

Bingöl fay hattı nereden geçiyor?

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde başlayan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı mevcuttur. Bingöl’ün, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği bir alanda bulunduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, “Bu Akif faylara bağlı olarak Bingöl, ülkemizde deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biri. Çünkü kuzeyden, kuzey Anadolu fayı geçiyor. Ayrıca il merkezinden Karlıova’ya kadar devam eden doğu Anadolu fayı geçiyor. 2 fay hattı ve de Varto fayını da eklersek 3 fay hattı Bingöl ilinde kesişiyor.  Bu faylara paralel olarak gelişmiş 2’inci faylarda var.” diye konuştu.

Fay hattı sorgulama yapmak için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden yönetiminden alçaklık! Türkiye'yi üstü kapalı tehdit ettiler
Dünya

Joe Biden yönetiminden alçaklık! Türkiye'yi üstü kapalı tehdit ettiler

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma s..
İyice çıldırdılar! Türkiye kesip attı: Savaş sebebidir!
Gündem

İyice çıldırdılar! Türkiye kesip attı: Savaş sebebidir!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5 yıllık aradan sonra pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin 61’inc..
Mesajı beğeni topladı! Murat Kekilli öyle bir paylaşım yaptı ki...
Gündem

Mesajı beğeni topladı! Murat Kekilli öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sanatçı Murat Kekilli, kar yağışıyla ilgili yaptığı bir paylaşımda verdiği mesaj beğeni topladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay