  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl depremi, Elazığ’da da hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:19:48 -
Bingöl depremi, Elazığ’da da hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Elazığ’da da hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.24 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ’da da hissedilirken, vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı.



“O an dükkandaydık”


Bingöl’de meydana gelen depremi hissettiklerini ifade eden Sertaç Kan, “Bingöl’deki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elazığ’da sallandı. Biz de o an dükkandaydık. Rabbim, bir daha göstermesin” dedi.


Vatandaşlardan İlhami Kartal ise “ Bingöl’de deprem olmuş. Biz de burada dükkandaydık, o anı hissettik. Burada bayağı bir salladı. Uzak da olsa burada hissettik. Cümlemize geçmiş olsun” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı