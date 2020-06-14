Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan depremin ardından bölgedeki son durumu paylaştı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

BingöL'deki son durumu yeniakit.com.tr'ye anlatan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Deprem saat 17:24'te meydana geldi. Bingöl merkezi ile Karlıova merkezinde çok ciddi bir sorun yok. Karlıova ve Yedisu ilçelerimizin kırsallarında sorunlar var." dedi.

Bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu söyleyen Başkan Arıkan, şunları söyledi:

"Enkaz altında olanları kurtardık ama maalesef bir güvenlik korucumuz şehit oldu. AFAD ekiplerimizle birlikte tüm görevlilerimiz sahada. Büyük bir çaba içinde yaralılarımızı kurtarmaya çalışıyorlar. Bölgedeki çalışmalarımız devfam ediyor."

'Hava şartları olumsuz'

"Bugün Bingöl kapalı ve yağmurluydu. AFAD ekiplerimiz özellikle kırsaldaki köylere çadır ve battaniye gibi yardım malzemelerini ulaştırıyor. İnşallah kısa sürede bütün köylere ulaşmış ve sorunları çözmüş olacağız."