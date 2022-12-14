Binbir derde deva kakule nedir, Kakule bitkisi Türkiye'de nerede yetişir? Süper besin kakule nasıl tüketilir, faydaları

Kakule bitkisi

Kakule bitkisi öğütülerek kullanıldığında Türk kahvesine farklı bir lezzet katar.

Kakule nedir?

Genellikle yeşil veya gerçek kakule olarak bilinen Elettaria kakule, güney Hindistan'a özgü zencefil ailesinden otsu, çok yıllık bir bitkidir. Kakule adı verilen tohumları baharat olarak kullanılan türlerin en yaygın olanıdır.

Çoğu zaman insanlar tarafından nane ile karıştırılan kakule, hafif tatlı bir tada sahip olan Hindistan kökenli bir baharattır. Kakule, bireye sağladığı faydalarıyla yüzyıllardır geleneksel tıp alanında da kullanılmaktadır.

Antioksidan Zengini Kakule Kansere Karşı Savaşıyor

- Kakule, antioksidan yönünden zengin bir baharattır.

- Yüksek tansiyona sahip bireyler için doğal bir mucize olan kakule, yüksek tansiyona karşı savaşmaktadır.

- İçerdiği bileşenler sayesinde kansere karşı etkin bir savunma mekanizması oluşturmaktadır.

- Bol miktarda antioksidan içeren kakule, kronik hastalıklara karşı vücudu koruma altına almaktadır.

Sindirime yardımcı olmak için uzun yıllardır tercih edilen bu mucizevi baharat, ülsere karşı doğal bir ilaçtır.

- Ağız sağlığı için de etkili olan kakule, ağız kokusunu da önlemektedir.

- Aromaterapi alanında da kullanılan kakule, vücudunuzun egzersiz sırasında oksijen kullanma yeteneğini artırarak canlandırıcı bir koku sağlayabilir.

- Bu mucizevi baharatın kan şekerini düşürücü bir etkisi de bulunmaktadır.

- Binbir derde deva olan bu baharat düzenli ve uygun miktarlarda tüketilmesi halinde kilo kaybına yol açmaktadır.

Alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan kakulenin yararlarına bir de maddeler halinde göz atalım:

Mide sorunlarını çözer.

Mide ağrısına iyi gelir.

Mide bulantısını önler.

Hazmı, sindirimi kolaylaştırır.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsakları çalıştırır.

İştahsızlık sorununu çözer.

Ağız kokusunu önler.

Kakule Nasıl tüketilir?

Kakule en çok içeceklerde, çay ya da kahve aromasını desteklemek için kullanılır. Kakule eğer çay olarak kullanılmak istenirse kakule taneleri demlenebilir, bal ve limonla zenginleştirildikten sonra tüketilebilir. Sıcak çikolataya da hoş bir aroma katar. Kakule sadece sıcak içeceklerde değil tatlılarda da kullanılır.

Kakule Türkiye'de nerede yetişir?

Kakule yaygın olarak Hindistan'da yetişmekte olan bir bitkidir. Güney Hindistan içerisindeki bataklık ormanlarında yabani biçimde yetişir. Türkiye'de kakule bitkisi yetişmemektedir.

Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir.