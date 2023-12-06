Binbir derde deva! İlaç niyetine tüketiliyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde 3 bine yakın çiçek florasından toplanan özler ile üretilen doğal Divriği balı, Anzer balıyla yarışıyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen Divriği Balı “ Bal değil ilaç” olarak anılıyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 151 kilometre olan Divriği ilçesi tarihi dokusunun yanından balıyla da adından söz ettiriyor. Sanayi kuruluşlarının olmadığı ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan endemik bitkileri içinde barından Divriği ilçesi balıyla da adeta şifa dağıtıyor. Yaklaşık 3 bin çiçek florasından toplanan özleri içinde barından Divriği balı bir çok hastalığa da iyi geldiği belirtilirken dünyada sadece Rize’nin Anzer yaylasında üretilen Anzer balıyla da çiçek florası bakımından adeta yarışıyor. Divriği balı yaklaşık 3 bin çiçek florası özünden üretilirken Anzer balı ise 5 bine yakın çiçek florası özünden üretiliyor. Sabahları aç olarak tüketilen Divriği Balı, antibiyotik özelliği sağlıyor. Pankreas ve Karaciğer üzerindeki insülin salınımını dengeleyen Divriği balı mide, bağırsak ve sindirim sisteminizdeki yaraları iyileştiriyor, kan şekerini düzenliyor. Bu nedenle Divriği Balı ‘ Bal değil şifa olarak’ anılıyor.

“Divriği balı; 2 bin 500 ila 3 bin arasında çiçekten toplanan bir baldır”

Bal hakkında bilgiler veren Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Divriği balının 2 bin 500 ila 3 bin arasında çiçekten oluşan bir bal olduğunu belirterek, “Divriği özel bir yer. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere konakları, hanları, hamamları, köprüleri, bedesteni, arastası ile özel bir ilçedeyiz. Bunların yanında turizmde etkili olan gastronomi dediğimiz bir akım başladı. Bizim de markamız Divriği balı ve Divriği kuru kaymağı. Bal neden önemli ve insanlar balı neden tüketmeli? Önce onu anlatmak istiyorum. Divriği’nin rakımı 900’den başlar 3 bine kadar çıkar. Bu da kademeli mevsim ve çiçek florasının yoğunluğuna yol açar. Divriği balı; 2 bin 500 ila 3 bin arasında çiçekten oluşan bir baldır. Aslında bal değil bir ilaçtır” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bu bölgenin bal üretimi açısından korunması ve dünya pazarına açılması çok önemlidir”

Bölgenin bal üretimi açısından korunması ve dünya pazarına açılmasının çok önemli olduğuna değinen Başkan Gök, “Bu balı sabah aç karnına bir kaşık tüketirseniz balın kendi özelliğinden dolayı antibiyotik etkisi görürsünüz. Mide, bağırsak ve sindirim sisteminizdeki yaraları iyileştirir, kan şekerinizi düzenler. Pankreas ve Karaciğer üzerindeki insülin salınımını dengelediği için sağlıklı bir gıda almış olursunuz ve kendi vücudunuza fayda sağlamış olursunuz. 2 bin 500’ün üzerinde bitkiden bal yaptığı için ilaçtır. Bu balın kıymetli olmasının bir diğer nedeni de sanayi yoktur burada. Dolayısıyla yediğiniz tamamen doğal baldır. İnsanların hastasına, yaşlısına yedireceği balı da Divriği’den alınmasını öneriyoruz. Biz belediye olarak Divbal’ı tescilledik. Gerçekten bal yemek isteyen tüm hemşerilerimize, tüm dünyaya bu balı tanıtacağız ve satacağız. Bal florası Yozgat’tan başlar ve Hakkâri’ye kadar uzanır. Malatya’dan aşağı indiğinizde sanayi ve tarımsal kimyasallar bulaştığı için doğru bal üretilemez. Bu bölgenin bal üretimi açısından korunması ve dünya pazarına açılması çok önemlidir. Çünkü balımız çok kaliteli” dedi.