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Binanın hasarlı olduğu nasıl anlaşılır? Riskli bina nasıl anlaşılır?

Evin depreme dayanıklılığı sorgulama haberleri son dakika araştırılmakta. İstanbul’da 5.8 şiddetindeki deprem sonrası İstanbul’da vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. İstanbul Depremi büyük bir korkuya neden olurken, vatandaşlar binaların hasarlı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki hasarlı bina nasıl anlaşılır? Riskli bina nasıl anlaşılır? Evim sağlım mı? Bina deprem risk analizi nasıl yapılır? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

27 Eylül 2019 Cuma 09:45
Binanın hasarlı olduğu nasıl anlaşılır? Riskli bina nasıl anlaşılır?

İstanbul’da 5.8 şiddetindeki deprem sonrası İstanbul’da vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. İstanbul Depremi büyük bir korkuya neden olurken, vatandaşlar binaların hasarlı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki hasarlı bina nasıl anlaşılır? Riskli bina nasıl anlaşılır? Evim sağlım mı? Sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini dile getirdi. Çatalkaya binanın riskli olabileceğini gösteren 7 maddeyi sıraladı. Hürriyet’in haberine göre, eğer bu maddelerden biri sizin için geçerli ise binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekiyor. Bu noktada şu ayrımı göz önünde bulundurmak gerek; Deprem dayanıklılık raporu ile risk tespiti birbirinden oldukça farklı. Çatalkaya'nın verdiği bilgiye göre risk tespiti sonrası bina riskli ise geri dönüşü olmayan bir yola giriliyor. Çünkü bu aşamada ilçe belediyesi devreye giriyor ve vatandaşa tebligatlar gönderildikten sonra bina 60 gün içinde yıkılıyor. Çatalkaya bu nedenle ilk adımın bilgilendirme amaçlı olan dayanıklılık raporu olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Binada risk tespite nasıl yapılır?

Her iki raporun da inşaat mühendisleri tarafından hazırlandığını belirten Çatalkaya, “Bilgilendirme amaçlı dayanıklılık raporu mühendislik firmalarınca, dönüşüm için gerekli risk tespit raporu ise bakanlık onaylı kurumlarca hazırlanıyor. Uzmanlar hem binada karot örnekleri alıp inceliyor hem de zemin yapısını değerlendiriyor. Buna göre bir rapor ortaya çıkıyor. 10 daireli bir apartmanda daire başına ortalama 300-400 lira ile bu raporu almak mümkün. Bu rapora göre bina riskli çıkarsa daire sahipleri kendi aralarında anlaşıp kentsel dönüşüm sürecini başlatabilir. Ama direkt riskli bina tespiti yaparsa dönüşüm için ön hazırlık şansı kalmaz."

Çatalkaya, gelecek rapora göre binalarda güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılma seçeneklerinin doğacağını, her ikisinde de vatandaşın bakanlıktan kredi ya da kira yardımı alabileceğini sözlerine ekledi. 

Riskli bina nasıl anlaşılır?

- Bina 1999 yılından önce yapıldıysa

- Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa

- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

- Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa

- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa

- Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:45
  1. İstanbul
  2. depreme dayanıklı bina nasıl anlaşılır
  3. evin depreme dayanıklılığı sorgulama
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