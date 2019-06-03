Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden renkli görüntüler Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım Ramazan-ı Şerif'in son sahurunu Bayburtlu Laçin ailesinin evinde yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Yıldırım’ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da yaşandı. Binali Yıldırım o anları İnstagram hesabından da paylaştı. “Ramazan-ı Şerif'e veda ettiğimiz son sahurumuzu Bayburtlu Laçin ailesinin samimiyet kokan evinde yaptık. Bizleri sofrasında misafir eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu bereket ve dualar gücümüze güç katıyor. Desteğinizle İstanbul #DahaGüzelOlacak.”

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