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Gündem Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
Gündem

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Eski Meclis başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:51:00 - 2021-05-25 17:10:03
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Eski Meclis başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Birleşik Arap Emirleri'ndeki organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddialarda bulunmuş; uyuşturucu ticaretine dair güzergahın kurulmasında Erkam Yıldırım'ın da rol aldığını öne sürmüştü.

İddialar sonrasında kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" demişti.

Bu gelişmelerin ardından Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yorumlar

havva BULUT

akit dalga geçme pekerin istedigi bu zaten seni okuyanları salak yerinemi koyyorsusn
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