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Binali Yıldırım'dan tavsiye: Oy alacağım diye...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Daima ölçülü ve dürüst olmalı. Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
Binali Yıldırım'dan tavsiye: Oy alacağım diye...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, genç siyasetçilere, oy gayesiyle ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmama tavsiyesinde bulundu.

Eşi Semiha Yıldırım'la birlikte Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel'e konuşan İstanbul adayı, torunlarıyla birlikte kamera karşısına geçti. Yıldız'ın torunlara verilecek harçlıklarla ilgili sorusuna, "Ee onlar olacak tabii ama söylenmez. Hamama giren terler" diye yanıt veren Yıldırım, yıllarca üst düzey görevlerde bulunmasına rağmen 'halka bağlantısının hiç kopmadığı' yorumu üzerine de şunları söyledi:

"Kendini kasmazsan, olduğun gibi olursan, mevkinin büyüsüne kapılmazsan olur. Bunların görevin bitince de sona erdiğini baştan kabul etmen lazım. Etrafta sayısız insan, şaşaa... Bunların büyüsüne kapılırsan mutsuz olursun. İnsanın tabiatı ve yetişme tarzı ile de ilgili. Halktan biri gibi görünerek rol yapmak uzun sürmez."

Yıldırım, genç siyasetçilere hangi tavsiyelerde bulunacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Siyaset insanlara ve ülkeye hizmet etmek, için araç olarak görülmeli. Siyasetçi eleştiriye açık olmalı çünkü siyasetin sermayesi insan. Daima ölçülü ve dürüst olmalı. Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın. Her kesime eşit mesafede olmalısınız."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Sabah
  4. Binali Yıldırım
  5. Pınar
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye

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  • millimilli39 dk önce
    i 9 IŞIK binali yıldırım bugüne kadar ne söz verdiyse yerine getirdi sen çarkcı kemalla karıştırdın herhalde çarkcı kemal yalan iftiradan reise trilyonlar ödedi çarkcı kemalin yavrusu imamoğluda kemali yalancılıkda babasını solladı şimdiden ist belediyesine attığı iftiralarıyalanları belgeleriyletek tek çürüttüler cevap yok sahte imamdan cevap vermeden başka yalanlara dalıyo ama BEYLİKDÜNDEKİ kendi yolsuzlukları hırsızlıkları çıkmaya başladı ÇITYOK
  • istanbulluistanbullu47 dk önce
    ışık öyle demiyo sen öyle anlıyon mesala kılıçtaroğlu bizim belediyeler başa gelirse kimseyi işten atmıcaz eşit davrancazdiyo basa basa tv lerde ama her tarafta tv lerden seyrediyoz işten atılmaları akp arti ne dediyse bu güne kadar yapamica söz ü vermedi hep yerine getirdi 9 IŞIK
  • 9ışık9ışık1 sa önce
    yani diyor ki seçilirsem öğrenci biletlerini eski fiyatına çekecem, su fiyatlarınada zam yapacam. yok öyle 3 kuruşa 5 köfte.

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