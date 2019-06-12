Binali Yıldırım'dan ortak yayın teklifi: CHP Genel Merkezi'nde yapalım

Habertürk TV'den Kübra Par İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile bir röportaja imza attı.

Kübra Par'ın röportajı sırasında yaşanan ve tanık olduğu moderatör belirleme sürecinde yaşananları da anlattığı özel söyleşinin detayları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile iki gün süren uzun bir röportaj yaptık. Hem sürecin en tartışmalı konuları ve İstanbul için vaatlerine hem de İstanbul ile ilgili şahsi hikâyesine dair sorular sordum. Türkiye’nin birkaç gündür çok konuştuğu ortak yayının planlanma dakikalarına da tesadüfen şahit oldum. Röportajımız esnasında CHP’den Engin Altay aradı. İkisinin de izni olmadan konuşmanın detayları anlatmam doğru olmaz ama şu kadarını söyleyebilirim; Binali Bey gazeteci İsmail Küçükkaya ismini önerirken son derece rahattı, moderatör konusunda nihai kararı Ekrem Bey’e bıraktığını, isterlerse yayının CHP Genel Merkezi’nde dahi yapılabileceğini söyledi...