Binali Yıldırım'dan namaz sonrası açıklama Bayram namazını İstanbul'da kılan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İstanbulluların ve rakiplerinin bayramını tebrik etti.

Bayram namazını İstanbul'da kılan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İstanbulluların ve rakiplerinin bayramını tebrik etti. Yıldırım, "Seçim demokrasi demektir rakiplerimin bayramını kutluyorum" dedi. Ayrıntılar geliyor.

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