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Binali Yıldırım'dan Mahmut Tanal'a taziye telefonu

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ağabeyini kaybeden CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal'ı telefonla aradı.

22 Ocak 2019 Salı 22:54
Binali Yıldırım'dan Mahmut Tanal'a taziye telefonu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Tanal'ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileğinde bulundu.

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Mehmet Hanifi Tanal

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi doğumlu olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 7 çocuk babası ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal, evinde yaşamını yitirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü ve dün gece vefat ettiği öğrenilen Mehmet Hanifi Tanal'ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:54
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Şanlıurfa
  4. Binali Yıldırım
  5. Mahmut Tanal
  6. Mehmet Hanifi Tanal
  7. Bediüzaman
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