0553 313 94 23

Binali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu’nun görüşmesi yorumu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya’nın gizlice otel odasına görüşmesi hakkında, “Adayın birinin moderatörle gizlice bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değil.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:15
Binali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu’nun görüşmesi yorumu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya’nın gizlice otel odasına görüşmesi hakkında, “Adayın birinin moderatörle gizlice bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değil. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür" dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Yıldırım, programın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu’nun İsmail Küçükkaya ile otel odasına görüşmesi hakkında konuşan Yıldırım, “Adayın birinin moderatörle gizlice bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değil. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür. Onun dışındakilerin bence önemi yok. Mahir Bey, bizim adayla telefonda görüşseniz de olur, Ekrem Beyle oturun yüz yüze konuşun uzun boylu değerlendirin mi der ? Mesele burada adil ve eşit mesafede durmak, onun dışındakiler teferruat” dedi.



Kendisinin makam aracıyla ilgili tartışmalara değinen Yıldırım, “Ben bunu eshefle izliyorum. Benim hakkımda başka bulacak bir şeyi olmayanlar aracımla, ‘başbakanlık evinde oturdu’ gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim, her kuruşunun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Başbakanlık yapan, meclis başkanlığı yapan herkese şahsına gece gündüz 24 saat hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir, korumalar verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bu konuda zaten haksız bir saldırı ile karşı karşıya olduğum için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. Ben istesem de bunları reddedemem. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz Darbesi’ni yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum” şeklinde konuştu.



Öğrenci kartına yapılan indirimin ardından aylık mavi karta da indirim yapacaklarını belirten Yıldırım, “Daha önce indirim öğrenciler için yapılmıştı. Şimdi normal abonman kartı olan aylık taşımaları da 205 liradan 165 liraya indireceğiz. Böylece 500 bin civarında aylık mavi kartı olan bütün İstanbullular bu indirimden yararlanmış olacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya İpekyolu’nda İzler Çalıştayı
    1. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    2. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    3. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    4. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    5. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    6. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    7. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    8. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    9. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    10. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    11. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    12. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    13. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    14. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    15. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    16. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    17. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    18. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    19. Aydın’da gergedan böceği bulundu
    20. Binali Yıldırım’dan..
    21. En uzun günde fırsatlarla dolu..
    22. DTO’de Suudi Arabistan’a ihracatı..
    23. Çipras’ın burnu havada!‘Ege’de..
    24. Milli karateciler Tokyo 2020 için..
    25. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş..
    26. Türkiye’nin çiçek bahçesi Isparta için..
    27. Dursunbey’de Stratejik Plan Hazırlığı
    28. Alanya’da 3 yıldır aranan şüpheli..
    29. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    30. Isparta’da elma, kiraz ve şeftaliyi..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!