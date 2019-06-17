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Binali Yıldırım'dan kaza açıklaması!

İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kaza ile ilgili konuştu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
Binali Yıldırım'dan kaza açıklaması!

İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kaza ile ilgili konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’a hareket eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koşmuştu.

Kaza ile ilgili bilgi veren Binali Yıldırım, “kazanın bizle ilgisi yok yanlış anlaşılmasın. Yolda gelirken bir motorcu kardeşimiz kaza yapmıştı. Kırıkları vardı. Orada bizimle olan sağlık ekibimiz müdahale etti. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur, hamd olsun hayati tehlikesi yok” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
  1. İstanbul
  2. İSTOÇ
  3. Binali Yıldırım
  4. Esenyurt
  5. İSTOÇ mevkii
  6. trafik kazası

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