Binali Yıldırım'dan kaza açıklaması! İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kaza ile ilgili konuştu.

İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kaza ile ilgili konuştu. Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’a hareket eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup yaralının yardımına koşmuştu. Kaza ile ilgili bilgi veren Binali Yıldırım, “kazanın bizle ilgisi yok yanlış anlaşılmasın. Yolda gelirken bir motorcu kardeşimiz kaza yapmıştı. Kırıkları vardı. Orada bizimle olan sağlık ekibimiz müdahale etti. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur, hamd olsun hayati tehlikesi yok” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.