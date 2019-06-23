Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı! Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, sandık görevlilerine çağrı yaptı.

Yaklaşık 10 milyon İstanbullu sandık başına gitti. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli olacak. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, sandık görevlilerine ve seçmenlere çağrı yaptı. "Sizlere güvenim tam" Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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