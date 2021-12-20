Binali Yıldırım'dan flaş "döviz kuru" açıklaması

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye'de de olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, kurdaki dalgalanmaların böyle devam edeceği anlamına gelmediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışına katıldı.

Yıldırım, burada törene katılanlara hitap ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, son dönemde yaşanan kur artışları kapsamında ekonomik sorunlara da değindi.

Binali Yıldırım, koronavirüs sürecinde dünyanın bütün ülkelerinin ciddi zarar gördüğünü, bu süreçte tedarik zincirinin bozulduğunu ve her ülkenin yeni sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

"Yapmamız gereken en az zararla çıkmak"

Dünya genelinde enflasyon nedir bilmeyen ülkelerin enflasyonla tanıştığını söyleyen Yıldırım, "Her şeyi yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur Allah göstermesin yaşadık, yönettik. Seller olur, felaketler olur, bunlarda imkanları seferber eder yaparsınız, yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu an dünyada bu koronavirüsten dolayı büyük bir belirsizlik hala devam ediyor. O yüzden belirsizliğin yönetimi imkansız hale gelmiştir. Yapmamız gereken anlık ve günlük tedbirlerle bu süreçten en az zararla çıkmaktır.

Binali Yıldırım: Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez ViDEO

"Kurda dalgalanma var ama böyle gidecek anlamına gelmez"

Bu yüzden bir çok ülkede ekonomide ve kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Biz bu mücadeleyi geçmiş yıllarda da verdik. 2009 yılında, 17-25 Aralık'ta verdik. 15 Temmuz alçak hain saldırısında en güzel şekilde verdik. Çünkü millet arkamızdaydı. Milletin gücüyle alçaklara hak ettiği dersi verdik. O yüzden önümüzde daha yapacak çok işimiz var." dedi.