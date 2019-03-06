Binali Yıldırım'dan flaş anket açıklaması
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, anketlerle ilgili sorulan soruya "Gerçek anket 31 Mart'ta ortaya çıkar" cevabını verdi.06 Mart 2019 Çarşamba 21:28
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Yıldırım kendisine sorulan anket sorusuna şu cevabı verdi:
"Gerçek anket 31 Mart'ta ortaya çıkar"
"Benim işim anket yapmak değil. Benim işim İstanbullularla daha çok buluşmaktır. İstanbul'u konuşmaktır. Gerçek anket 31 Mart'ta sandıklar açıldığında ortaya çıkar. İstanbullulara güvenimiz tam. Herhangi bir tereddüdümüz yok"
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