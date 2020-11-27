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Gündem Binali Yıldırım’dan dikkat çeken açıklamalar! ‘Asla geçit vermeyiz’
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Binali Yıldırım’dan dikkat çeken açıklamalar! ‘Asla geçit vermeyiz’

Erzincan’da önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Nifak sokmaya çalışmak isteyenlere asla geçit vermeyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:49:00 -
Binali Yıldırım’dan dikkat çeken açıklamalar! ‘Asla geçit vermeyiz’

Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesi'nde Türk Telekom tarafından yaptırılan kütüphane ve okuma salonu ile bir iş adamı tarafından inşa edilen anaokulu ve kreşin açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir an önce bitmesini ve hayatın normale dönmesini temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarında sorumluluk alarak ülkeyi bir baştan bir başa kalkındırmak için büyük gayret gösterdiklerini ve ülkenin doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini yaklaştırdıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yolları bölüp gönülleri birleştirdik. Yolları bölüp milleti birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz.  Bu ülkenin başının belası olan, kalkınmasını geciktiren, kardeşliğini bozan emperyal güçlerin maşası terör örgütleriyle de amansız mücadele yaptık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Eğer ülkemizde güvenlik konusu gündemden çıkarılmazsa başka şey konuşmanın bir anlamı yok. Tabii bunu yaparken özgürlükleri feda etmeden, güvenliği özgürlüğe tercih etmeden, özgürlük güvenlik ikisinin de dengesini kurarak yapmak çok önemli."

"Nifak sokmaya çalışmak isteyenlere asla geçit vermeyiz"

Yıldırım, terörle mücadelenin önemini hafife alanların yaşanan acıları hatırlamasını isteyerek Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt kökenli veya başka etnik gruptan vatandaşlarla bir sorunları olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını dile getirdi.

Kürtlerin ve Türklerin tek sorunun terör örgütü PKK olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hedef de bu emperyal güçlerin maşası olan bu terör unsurlarını, ülke topraklarından söküp atmaktır. Onun dışında başka bir amacımız yok. Aramıza nifak sokmaya çalışmak, kardeşliğimize zarar vermek isteyenlere asla ve asla geçit vermeyiz. Bu böyle bilinmelidir. Bunun mücadelesini gece gündüz demeden; dağ, bayır, soğuk, kış şartlarında hudutlarımızda bayrağımızı dalgalandıran kahramanlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz."

Yıldırım, konuşmanın ardından açılışını yaptığı kütüphane, okuma salonu, anaokulu ile kreşi gezdi.

Açılışa, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile bazı kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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