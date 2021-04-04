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Siyaset Binali Yıldırım'dan "bildiri" açıklaması
Siyaset

Binali Yıldırım'dan "bildiri" açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 104 küstah eski amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:35:00 - 2021-04-04 16:41:49
Binali Yıldırım'dan "bildiri" açıklaması

Skandal bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası’ ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak, 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur. Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösterdiğini hatırlatan Yıldırım, “Bundan sonra da gösterecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır.” dedi.

Binali Yıldırım’ın açıklamasında, “15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen” diyerek işaret ettiği kişi olan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, o gece Ankara'da olağan dışı gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler alınca makamını terk etmiş ve kayıplara karışmıştı.

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