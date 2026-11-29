Tuzla Belediyesi'nin Mescit Mahallesi Ferahnaz Sokak'ta 58 bin 257,60 metrekarelik alana inşa edeceği spor kompleksinin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Törende kürsüye çıkan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "sıradan bir spor sahası değil" dediği projeyi "Burada her şey var. Ancak bir eksik var Sayın Bakanım" sözleriyle değerlendirdi: "Buraya bir havuz da lazım, havuz! Havuz eksik kalmış. Benim buradan teklifim, yavrularımız ve gençlerimiz için buraya güzel bir havuz da yapalım."

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı'nın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "sporun içinden gelen, eski bir futbolcu" olarak nitelediği Cumhurbaşkanı'nın çizdiği vizyon doğrultusunda yatırımların sürdüğünü söyledi. Bağımlılıkla mücadeleyi bakanlığın en önemli görevleri arasında sayan Bak, "Başta dijital bağımlılık olmak üzere alkol, kumar ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak ve önleyici çalışmalar yapmak bizim görevimizdir. Bunun ilacı, başlangıcı ve panzehri spordur. Çocuklarımızı spora yönlendireceğiz, spor yatırımlarına ve tesislerimize yönlendireceğiz" dedi.

Törene İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2 bin kişilik tribün, dört tenis kortu ve 187 araçlık otopark

Komplekste 2 bin seyirci kapasiteli tribün yer alacak. Ana futbol sahasının yanında resmi müsabakaların da oynanabileceği ikinci bir futbol sahası bulunacak; Bakan Bak ise bu sahayı "amatör spor kulüplerimizin antrenman yapabilmesi için" kurulacak alan olarak anlattı ve ana sahanın 68'e 105 metre ölçülerinde olacağını söyledi. Dört tenis kortu ile atletizm pisti de tesiste hizmet verecek.

Kafeterya, 350 metrekaresi kapalı ve 100 metrekaresi açık olmak üzere toplam 450 metrekare olarak tasarlandı. Otopark kapasitesi 172 otomobil, 6 otobüs ve 9 engelli aracıyla toplam 187 araç olarak planlandı.

Tesisin, ilçedeki amatör spor kulüplerinin antrenman ve müsabakalarını profesyonel standartlardaki tesislerde yapmasına imkân sağlaması hedefleniyor; çocukların ve gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesi, yetenekli sporcuların keşfedilerek yetiştirilmesi amaçlanıyor. Belediye başkanının ilettiği talepler üzerine Bak, "Bir saha daha ilave edeceğiz, yanına tesisler ekleyeceğiz" dedi.

Bakan Bak: 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik

Türkiye'nin son 24 yılda sporda "tesis devrimi" yaşadığını ve UEFA ile FIFA standartlarında yaklaşık 40 stadyuma ulaşıldığını belirten Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile Türkiye'nin organize edeceğini, 2027 Avrupa Oyunları'nın ise İstanbul'da yapılacağını söyledi. Bak'ın verdiği bilgiye göre oyunlar için 26 branşta yaklaşık 7 bin sporcu gelecek, teknik heyetlerle sayı 11 bine ulaşacak; Bakan bu organizasyonu 2036 Olimpiyat adaylığı açısından "önemli bir gösterge" olarak niteledi.

Milli takım başarılarını da sıralayan Bak, Filenin Sultanları'nın 2026'da Avrupa şampiyonluğunu ve Milletler Ligi'ni kazandığını, 2023'te de aynı iki şampiyonluğu elde ettiğini; 12 Dev Adam'ın geçen yıl Avrupa ikincisi olduğunu ve 2027'de Katar'da yapılacak Basketbol Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Obeziteyle mücadeleyi de bakanlığın görevleri arasında sayan Bak, "Toplumumuz hızla obezleşiyor" dedi ve ekledi: "Spor yapan çocuğun özgüveni artar, daha az doktora gider, daha az hastalanır." Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 12 milyon vatandaşa yüzme öğretildiğini, yetenek taramasından da yaklaşık 5 milyon çocuğun geçirildiğini aktardı.

Vali Yardımcısı: Çocuklar İstanbul'da ücret ödemeksizin spor yapabiliyor

İstanbul Vali Yardımcısı, "Spor Şehri İstanbul" projesiyle çocukların sportif yeteneklerinin tespit edildiğini, ardından lisans çıkarılarak daha fazla spor yapmalarının ve sporun kaynaştırıcı etkisinden yararlanmalarının amaçlandığını anlattı: "Çocuklarımız İstanbul'da hiçbir ücret ödemeksizin spor yapabiliyor."

Yıldırım, Belediye Başkanı Bingöl'ün bulunulan mahallede yedi sokağa toplam bin 100 ton asfalt döktüğünü, Aydınlı'da kütüphane ve atölye hizmeti verdiğini, Yeşilköy Parkı'nı baştan sona yenilediğini söyledi.

Bingöl ise İçmeler'deki stadyumun ardından ilçenin 30-35 yılın ardından yeni bir spor kompleksiyle buluştuğunu, tesiste amatör kulüplere tahsis edilecek odalar ile toplantı odalarının da bulunacağını belirtti. Başkan, bugün 15 spor tesisinde 15 farklı branşta 4 bin aktif katılımcıyı sporla buluşturduklarını; yaz ve kış spor okullarını, yıl boyu süren yüzme eğitimlerini, Tuzla Fit, Şifa ve Şelale Park'taki fitness salonlarını ve "Mahallemde Spor Var" etkinliklerini ilçedeki spor çalışmaları arasında saydı.