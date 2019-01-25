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Binali Yıldırım'dan anket açıklaması

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son anketlerin sorulması üzerine, "Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak." dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 09:35
Binali Yıldırım'dan anket açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bulunduğu her konumda İstanbul'un projelerine katkı sunduğunu söyledi. İstanbul'u yönetmenin, vizyon ve tecrübe istediğini ifade eden Yıldırım, İstanbullunun teveccühünü kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Binali Yıldırım, Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu Gece Görüşü'nde Murat Çelik'e özel açıklama yaptı. İstanbul'un seçimini kişisel mesele olarak görmediğini, 25 yılda şehri çöp dağlarından kurtararak dünya metropolü haline getirdiklerini söyleyen Yıldırım, 2023 için 31 Mart'ta İstanbullulardan yetki istediklerini kaydetti. İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

"Bizimki bir bayrak yarışı. Ben bakanlık da yaptım. Başbakanlık da, Meclis Başkanlığı da... Bulunduğum her konumda İstanbul'a yönelik icraatlarımıza katkı verdim. Avrasya Tüneli'nde de vardım. Marmaray'da da, Üçüncü Köprü'de de, Yeni Havalimanı'nda da... Bunlar bir siyasi hareketin vizyon projeleri. Şimdi de Belediye Başkanı olarak gençliğimi yaşadığım, ailemi kurduğum İstanbulumuza bu vizyon doğrultusunda hizmet etmeyi istiyorum. Aynı şekilde, kendisinin size karşı avantajı nedir?

"İstanbul bölgenin mozaiğidir"

İstanbul, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin mozaiğidir. Her dilden, milletten insan burada. Burası 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul sadece Ortadoğu için değil, dünya için de bir çekim merkezi. İtalyan da burada, Japon da, Amerikalı da... Bizim ülkemiz 4 mevsimi birarada yaşayan turizm cenneti. Geçen yıl 12.5 milyon turist geldi İstanbul’a. Türkiye’ye gelen toplam turistin 3’te biri neredeyse.

Anket açıklaması

Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:35
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. AK Parti
  4. Hande Fırat
  5. Murat Çelik

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